Zeballos yükleniyor

Trabzonspor'da yaz transferi için erken düğmeye basıldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan Fırtına'da, belirlenen mevkiler için görüşmeler sürüyor.

Boca Juniors forması giyen Exequiel Zeballos için yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu yıl 7 maçta 1 gol, 2 asistlik performans gösteren 24 yaşındaki yıldız, 2025'te 35 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı, 4 gol pası verdi. Boca altyapısında yetişen 2002 doğumlu oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra bitecek. Trabzonspor görüşmelere başlarken, tangocunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Arjantin basınından Atento Boca bu transferin yakın bir zamanda biteceğini duyurdu. Haberde "Trabzonspor, Zeballos'a ilgi duyuyor. 10-12 milyon euro ödemeye hazır. Futbolcunun çıkış maddesi 25 milyon euro ancak sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bu para transferin gerçekleşmesi için yeterli. Zeballos'ın haziran ayında ayrılması mümkün. Bütün işaretler bu transferin olumlu şekilde sonuçlanacağını gösteriyor" denildi.

Exequiel Zeballos, 24 Nisan 2002'de Arjantin'de dünyaya geldi. 1.75 metre boyunda ve sağ ayaklı olan yetenekli futbolcu, asıl mevkisi olan sağ kanat dışında, sol kanat ve santrfor bölgelerinde de etkili bir performans sergileyebiliyor.

GÜNCEL DURUMU

Zeballos, 2026'da fırtına gibi başlasa da şubat ayında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı. Ocak ayında başlayan sezonda toplam 7 maçta forma giyerek 1 gol, 2 asist üreten Arjantinli yetenek, 12 maçı sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Zeballos, klasik Arjantinli kanat geleneğinin modern bir temsilcisi olarak gösteriliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen her iki kanatta da yüksek verimle oynayabilen oyuncu için Arjantin basınında dikkat çeken ifadeler yer alırken, öne çıkan 3 özelliği şöyle gösteriliyor:

1 Arjantinli yorumcular onu "çözülemez" olarak tanımlıyor. Topla buluştuğunda içeri kat edip şut çekmesi veya çizgiye inip adrese teslim orta yapması arasındaki karar mekanizması savunmacılar için kabus niteliğinde.

2 Olağanüstü bir ivmelenme ve çevikliğe sahip. Özellikle duran toptan harekete geçtiği anlardaki patlayıcı gücü, onu ligin en iyi driplingçilerinden biri yapıyor.

3 Sorumluluk almayı biliyor. Genç yaşına rağmen Boca Juniors gibi baskının en yüksek olduğu kulüpte, maç kilitlendiğinde topu isteyen ve risk alan bir karaktere sahip.

ELEŞTİRİLER

Bazı yorumcular, yaşadığı ağır sakatlıklar (kaval kemiği kırığı ve çapraz bağ yırtılması) sonrası oyunundaki o eski "korkusuz" driplinglerin yerini zaman zaman tedirginliğe bıraktığını savunuyor.

YETENEKLİ AMA TALİHSİZ

Arjantin futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en saf yeteneklerden biri olan ve "Changuito" lakabıyla tanınan Zeballos, hem saha içinde yeteneğiyle hem de peşini bırakmayan talihsiz sakatlıklarla Arjantin'de adından sıklıkla söz ettiriyor.

YA PARLAR YA KAYBOLUR

Zeballos, eğer fiziksel sürekliliğini sağlayabilirse sadece Boca Juniors'un değil, Arjantin Milli Takımı'nın da değişmez parçalarından biri olmaya aday gösteriliyor. Arjantin medyası, 2026 yılının onun ya "dünya yıldızı" statüsüne yükseleceği ya da "kayıp yetenek" olarak anılmaya başlanacağı kırılma noktası olduğunu vurguluyor.

ARJANTİN'DEN ZEBALLOS YORUMU

Arjantin'in önde gelen spor mecraları (Ole, TyC Sports, La Nacion), Zeballos hakkında iki ana eksende birleşiyor: Muazzam Yetenek ve Fiziksel Kaygı. Ole Gazetesi:

"Boca'nın en belirleyici oyuncusu. Sahada olduğunda takımın çehresi değişiyor. Ancak sakatlıklar sadece fiziksel değil, mental bir yük haline gelmeye başladı. Zeballos'un en büyük rakibi defans oyuncuları değil, kendi sağlık geçmişi." TyC Sports Analizi: "2025'in sonundaki Superclasico performansı (River Plate'e karşı gol ve asist), onun neden 'dokunulmaz' olduğunu kanıtladı. Riquelme'nin onu 25 milyon dolarlık serbest kalma maddesiyle koruması, Avrupa'nın devlerinin iştahını kabartıyor."