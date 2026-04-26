Tekke kaybetmiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u penaltılarda 3-1 yenerek yarı finale yükselen bordomavililer, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi Trabzonspor'un en önemli kozu Fatih Tekke. 48 yaşındaki teknik adamın takımları, Konyaspor'a karşı oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 7 gol attı, 4 gol yedi.

PALUT'A KARŞI ÖNDE

Fatih Tekke'nin bir diğer dikkat çeken üstünlüğü ise İlhan Palut karşısında ortaya çıktı. İki teknik adamın bugüne kadar oynadığı 4 Süper Lig maçında Tekke 4 galibiyet alırken, Palut hiç kazanamadı. Bu karşılaşmalarda Tekke'nin takımları 7 gol atarken, Palut'un ekipleri 2 gol kaydetti.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ELİNDE

Ortaya çıkan istatistikler, Fatih Tekke'nin hem rakip takım bazında hem de teknik adam rekabetinde önemli bir avantaj taşıyor. Özellikle oyun planındaki disiplin, geçiş hücumlarındaki etkinlik ve maç içindeki hamle gücü, Tekke'nin bu başarısında belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

GÖZLER PAUL ONUACHU'DA

Karadeniz devinin Süper Lig'e damga vuran forveti Paul Onuachu, gol krallığı yarışındaki avantajını kaybediyor. Attığı 22 golle zirvede tek başına yer alan Nijeryalı forvetin en yakın rakibi olan Başakşehirli Shomurodov, Kasımpaşa filelerini 2 kez sarsarak 20 gole ulaştı. Son iki haftayı golsüz geçen Onuachu, yarın Konyaspor karşısında ağları havalandırarak farkı yeniden açmak istiyor.

14 GOL ATTI, 6 YEDİ

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta 14 kez rakip fileleri sarsan Trabzonspor, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Özellikle lider Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, serinin en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fırtına, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda normal süresi golsüz maçta Samsunspor'u penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan ve kupada da yoluna devam eden bordo-mavililer, oynadığı son 10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

PAPARA PARK'TA ESİYOR

Trabzonspor, 10 maçlık dönemde evinde oynadığı 4 Süper Lig maçının 3'ünü kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. Karagümrük'ü 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla geçen Fırtına, Başakşehir'le de 1-1 berabere kaldı. İç sahada fileleri 7 kez sarstı; rakiplerin 3 golüne engel olamadı.

HESAPLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, ligde çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, sahasında 14 Şubat 2026'da F.Bahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK ile başlayan seri; Karagümrük, Kayseri, Rize, Eyüp ve G.Saray galibiyetleriyle sürdü. Karadeniz devi, son iki haftada ise Alanya ve Başakşehir ile berabere kaldı.

DIŞARIDA DAHA İYİ

Bordo-mavili takım, dış sahada da başarılı performansıyla dikkat çekti. G.Antep FK, Kayseri ve Eyüp deplasmanlarından galibiyetle dönen Fırtına, ligde Alanyaspor ile berabere kalırken, kupada Samsunspor karşılaşmasında ise penaltılar sonucu turu geçen taraf oldu.