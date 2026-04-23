Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Malinovskyi hakkında flaş gerçek! Bakasetas ile ortak özelliği...

Malinovskyi hakkında flaş gerçek! Bakasetas ile ortak özelliği...

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Genoa’nın orta sahası Ruslan Malinovskyi, bordo-mavili takımın “yeni Anastasios Bakasetas’ı” olacak gibi gözüküyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 09:35
Malinovskyi hakkında flaş gerçek! Bakasetas ile ortak özelliği...

Fırtına, şampiyon olduğu 2021-22 sezonu öncesinde izlediği transfer stratejisini yeniden hayata geçirdi. O dönem nisan ayı içerisinde iki transfer yapan ve haziran sonuna kadar neredeyse tüm takviyelerini tamamlayan Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Bordo- mavililer gelecek sezon öncesi de iki transfere nisan ayı içerisinde imza attırdı: Genoa'dan Ruslan Malinovskyi (32) ve Köln'den Thierry Karadeniz (17). 32 yaşındaki Malinovskyi, skor yollarındaki etkinliği ile 2020-21'de alınan ve attığı kritik gollerle şampiyonluğun kilidini açan Bakasetas'a benzetildi. Yunan yıldız, o sezon 8 gol atıp 4 asist yapmıştı. İşte bazı detaylar:

-Her iki oyuncunun en belirgin ortak özelliği, ceza sahası dışından çıkardıkları mermi gibi şutları. Malinovskyi, Avrupa futbolunda "balistik" şut denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Şutları Baka'ya göre daha sert ve patlayıcı bir güce sahip.

-Bakasetas oyun zekasıyla alanı kontrol ederken, Malinovskyi 8 numara arasında gidip gelen bir profile sahip ve daha etkili.

Usta yazardan ağır eleştiri! "Tam bir rezalet ve fiyasko"
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
TBMM 106 yaşında: Başkan Erdoğan'ın 23 Nisan programı belli oldu
F.Bahçe'de hayal kırıklığı yaratan tablo!
Beşiktaş yeni yıldızını Flamengo'da buldu!
ZTK'da kader gecesi! ZTK'da kader gecesi! 09:18
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! 09:15
Karadeniz'de kupa ateşi yanıyor! Karadeniz'de kupa ateşi yanıyor! 08:57
Usta yazardan ağır eleştiri! "Tam bir rezalet ve fiyasko" Usta yazardan ağır eleştiri! "Tam bir rezalet ve fiyasko" 08:13
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:31
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:25
Kyrie Irving'den anlamlı hareket! Kyrie Irving'den anlamlı hareket! 01:22
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! 01:22
Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! 01:22
Göztepe aynı kaderi yaşadı! Göztepe aynı kaderi yaşadı! 01:22
Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! 01:22
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 01:22