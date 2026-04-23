CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer kritik maçtan galibiyetle ayrılarak dev turnuvada adını yarı finale yazdırmak istiyor. İşte bu mücadele öncesi tüm önemli detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'da Fatih Tekke planını yaptı! İşte Samsunspor maçı 11'i

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Trabzonspor'da gözler bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile oynanacak maça çevrildi. Bordo mavililer bu maçı sezonun en önemli virajlarından biri olarak görüyor ve kupada yarı final biletinin alınmasını hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenildikten olduktan sonra toparlandı ve deplasmanda İstanbulspor'u 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, yine deplasmanda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek grubunu 9 puanla tamamladı.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Fırtına, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. kupada 17 kez final oynayan ve 9 kez mutu sona ulaşan bordo-mavililer, yalnızca tur atlamayı değil, sezonun en önemli hedeflerinden biri görülen kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi devam etse de teknik heyetin sezonu kupayla taçlandırma ihtimalini ayrı bir başlık olarak önceliklendirdiği değerlendiriliyor. Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da G.Saray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Samsun'daki maçı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

FIRTINA A SPOR'DA

Türkiye Kupası çeyrek final etabının en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Samsunspor-Trabzonspor karşılaşması A Spor'da. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik derbi 18.45'te başlayacak ve A Spor naklen yayınlayacak.

KUPADA 292 MAÇ YAPTI

Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçıyla kupada 293. maçına çıkacak. 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi alün bordo mavili takım, bu periyotta filelere 510 kez sarsarken, ağlarında ise 236 gol gördü.

SAMSUN 11. KEZ RAKİP

Trabzonspor, Samsunspor ile kupada 11. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında kupada oynanan 10 maçta bordo-mavililer 7 galibiyet elde ederken, Samsun ise 3 galibiyet aldı. Fırtına 20 gol attı, 8 gol yedi.

İKI FUTBOLCU KADRODA YOK

Ligde son iki haftada 4 puan kaybederek zirve yarışında yara alan ve moral bozukluğu yaşayan Fırtına, kupada tur atlayarak yeniden öz güven ve moral bulmayı arzuluyor. Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Batagov'un sakatlığı devam ederken, lisansı aktif edilmeyen Vişça da karşılaşmada görev yapmayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Coulibaly, Mouandilmadji, Emre, Holse

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Onuachu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:31
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:25
Kyrie Irving'den anlamlı hareket! Kyrie Irving'den anlamlı hareket! 01:22
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! 01:22
Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! 01:22
Göztepe aynı kaderi yaşadı! Göztepe aynı kaderi yaşadı! 01:22
Daha Eski
Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! 01:22
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 01:22
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! 01:20
G.Saray çeyrek finalde elendi! G.Saray çeyrek finalde elendi! 01:20
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! 01:20
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! 01:20