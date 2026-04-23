Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2026-2027 sezonu kombineleri için taraftarı kulübe destek olmaya çağırdı. "Bu yol yalnız yürünmez" diyen Doğan, güçlü kadro ve Avrupa hedefleri için maddi katkının kritik olduğunu vurguladı. Taraftarı büyük yürüyüşün parçası olmaya davet eden Doğan, "Kombineler sadece tribündeki yerinizi değil, kurulacak güçlü kadroya desteğinizi ifade eder. Gelin, yeni sezonun hikayesini omuz omuza yazalım" ifadelerini kullandı.

SATIŞA BAŞLANIYOR

Gelecek sezon kombine biletleri yarın saat 15.00'te öncelikli satışa çıkıyor. Eski sahipleri için öncelik 28 Nisan'da biterken, genel satış 29 Nisan'da başlayacak. Kadınlara %25, üyelere ve kart sahiplerine %10-15 indirim var. Passolig vizesinin 01.06.2027'ye dek uzatılması gerekiyor.

15 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yeni sezon kombinelerinin fiyatları şöyle: VIP Platinum B Blok 275 bin, VIP Platinum A-C Blok 225 bin, VIP Gold 175 bin, VIP Silver 125 bin, Batı Alt/Üst Tribün 40 bin, Doğu Alt/Üst Tribün 35 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 30 bin, Güney/Kuzey Kale Arkası 15 bin lira.