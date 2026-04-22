Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Öncelik kupa

Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi süren Trabzonspor’un, sezonu kupa ile taçlandırma ihtimalini öncelik haline getirdiği ve Samsunspor maçına odaklandığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de son iki haftada kaybedilen 4 puanla zirve yarışında yara alan ve özellikle Başakşehir beraberliğiyle ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakalama fırsatını kaçıran Trabzonspor, gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo-mavililer, yarın akşam Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına odaklanmış durumda.

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi hedefi sürse de teknik heyetin, sezonu kupa ile taçlandırma ihtimalini öncelik haline getirdiği öğrenildi. Fırtına'nın Samsunspor maçından sonra ligdeki Konyaspor deplasmanına odaklanacağı kaydedildi.

FOLCARELLI DÖNÜYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, yarın akşam Samsunspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşması öncesi kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Tekke'nin ligde oynanan Başakşehir maçında kart cezalısı olduğu için oynatamadığı Tim Jabol Folcarelli'yi direkt olarak ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü ve bu nedenle Ozan Tufan'ı biraz daha ofansif oynatabileceği öğrenildi.

DEPLASMAN BAŞARISI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un dış saha grafiği güven veriyor. Bordo-mavililer, bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

