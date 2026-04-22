Muçi'de geri sayım

Bordo-mavili kulüp, Ernest Muçi ile ilgili karar verme aşamasına geldi. Bu sezonun başında Besiktas'tan satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a kiralanan Muçi'nin gelecegi için kritik sürece girildi.

Karadeniz devinde sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Arnavut yıldızın bonservisinin alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Muçi'nin satın alma opsiyonu süresinin dolmasına 18 gün kaldı.

13 GOL 3 ASİSTLİK KATKI

10 Mayıs tarihinde dolacak süre öncesi harekete geçilecek. Trabzonspor hücum hattının en önemli kozlarından biri haline gelen Muçi, bu sezon çıktığı 35 resmi karsılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırırken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Teknik heyetin sisteminde kilit rol oynayan 25 yaşındaki 10 numaranın bu göz dolduran istatistikleri, Karadeniz devinin bu sezon yakaladığı çıkışta da önemli rol oynadı.

KİRALAMA BEDELİ VAR

KAP bildirimindeki 8.5 milyon euroluk opsiyon bedeli ile Baskan Ertugrul Dogan'ın telaffuz ettiği 6-6.5 milyon euro arasındaki farkın nedeni de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Gelen bilgilere göre; Trabzonspor cephesi, ödenen 1 milyon euroluk kiralama bedelinin genel transfer ücretinden düşüleceğini belirtiyor. Ancak Trabzonspor'un yine de bu rakamı tam olarak vermek yerine Besiktaş ile masaya oturması bekleniyor.