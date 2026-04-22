CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Dev hamle

Dev hamle

Bordo-mavili kulüp, Genoa ile sözleşmesi bitecek Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi ve Köln U19’dan 17 yaşındaki hücum oyuncusu Theirry Karadeniz ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Dev hamle

Gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları erken sıvayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bordo- mavililer, İtalya Serie A ekibi Genoa'dan tecrübeli orta saha Ruslan Malinovskyi ve Köln U19 takımından 17 yaşındaki hücumcu Thierry Karadeniz ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor yönetimi haftalardır büyük gizlilik içinde transfer harekatını yürüttü. İki futbolcunun da kulüpleriyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER

Orta sahadaki liderlik problemini çözmesi planlanan 32 yaşındaki Ruslan Malinovskyi, sol ayağıyla çektiği sert şutlar, duran top ustalığı ve üst düzey oyun zekasıyla tanınıyor. Ukraynalı yıldızın 3 yıllık sözleşmeye "evet" dediği öğrenildi.

Bir diğer hamle olan Theirry Karadeniz de hemen heyecan oluşturdu. Avrupa devlerinin radarında olan 17 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Thierry hem kanatlarda hem de forvette oynuyor.

ORTA SAHANIN BEYİNİ

Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor'da gelecek sezon orta sahanın beyni olacak. Kariyerinde Genoa ve Ukrayna Milli Takımı'nın yanısıra Atalanta, Genk ve Marsilya gibi kulüpler Avrupa sahnesinde uzun süre boy gösteren tecrübeli maestro, herkesi heyecanlandırdı. Teknik heyet de Malinovskyi ismine onay verdi.

MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ

Köln U19 ile sözleşmesi sona erecek Thierry Karadeniz, ikna edildi. Trabzonspor yönetiminin çok çalıştığı 17 yaşındaki yıldız, U18 Milli Takımımız ile başarılı bir performans sergilemişti. Hızı, çalım yeteneği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Karadeniz, hücum hattına ciddi bir takviye oldu.

İMZALAR SEZON SONUNDA

Trabzonspor, iki oyuncu ve menajerleriyle büyük ölçüde el sıkıştı. FIFA kuralları gereği, sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kalan oyuncularla görüşme ve ön protokol yapma hakkını kullanan bordo-mavililer, resmi duyurular için acele etmeyecek. İki oyuncunun da mevcut kulüpleriyle olan kontratlarına saygı çerçevesinde, resmi imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.

F.Bahçe'den G.Saray'a Silva çalımı!
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide...
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemesinin 9 maddesi daha kabul edildi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi!
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:38
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 01:37
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 01:37
Göztepe'de ceza sıkıntısı! Göztepe'de ceza sıkıntısı! 01:37
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 01:37
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:37
Daha Eski
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! 01:35
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... 01:35
Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! 01:35
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! 01:35
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! 01:35
Rıza Kayaalp tarihe geçti! Rıza Kayaalp tarihe geçti! 01:35