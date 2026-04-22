Gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları erken sıvayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bordo- mavililer, İtalya Serie A ekibi Genoa'dan tecrübeli orta saha Ruslan Malinovskyi ve Köln U19 takımından 17 yaşındaki hücumcu Thierry Karadeniz ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor yönetimi haftalardır büyük gizlilik içinde transfer harekatını yürüttü. İki futbolcunun da kulüpleriyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER

Orta sahadaki liderlik problemini çözmesi planlanan 32 yaşındaki Ruslan Malinovskyi, sol ayağıyla çektiği sert şutlar, duran top ustalığı ve üst düzey oyun zekasıyla tanınıyor. Ukraynalı yıldızın 3 yıllık sözleşmeye "evet" dediği öğrenildi.

Bir diğer hamle olan Theirry Karadeniz de hemen heyecan oluşturdu. Avrupa devlerinin radarında olan 17 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Thierry hem kanatlarda hem de forvette oynuyor.

ORTA SAHANIN BEYİNİ

Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor'da gelecek sezon orta sahanın beyni olacak. Kariyerinde Genoa ve Ukrayna Milli Takımı'nın yanısıra Atalanta, Genk ve Marsilya gibi kulüpler Avrupa sahnesinde uzun süre boy gösteren tecrübeli maestro, herkesi heyecanlandırdı. Teknik heyet de Malinovskyi ismine onay verdi.

MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ

Köln U19 ile sözleşmesi sona erecek Thierry Karadeniz, ikna edildi. Trabzonspor yönetiminin çok çalıştığı 17 yaşındaki yıldız, U18 Milli Takımımız ile başarılı bir performans sergilemişti. Hızı, çalım yeteneği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Karadeniz, hücum hattına ciddi bir takviye oldu.

İMZALAR SEZON SONUNDA

Trabzonspor, iki oyuncu ve menajerleriyle büyük ölçüde el sıkıştı. FIFA kuralları gereği, sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kalan oyuncularla görüşme ve ön protokol yapma hakkını kullanan bordo-mavililer, resmi duyurular için acele etmeyecek. İki oyuncunun da mevcut kulüpleriyle olan kontratlarına saygı çerçevesinde, resmi imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.