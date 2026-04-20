Trabzonspor fırsat kaçırdı

Son dakikada yediği golle büyük bir şok yaşayan bordo-mavililer, zirve yarışında da ağır bir yara almış oldu. F.Bahçe'nin, Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle puan kaybetmesinin ardından Fırtına dün çok daha iştahlıydı. Maça da iyi başlayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, hakem kararlarına karşın 73'te Augusto ile öne geçti. 90+2'de Selke'nin kafa vuruşu ile Trabzonspor büyük bir fırsatı kaçırdı. İkinci sıradaki F.Bahçe'yi yakalama şansını kaçıran bordo- mavililer, pazar günkü derbiden çıkacak sonucu bekleyecek. Bitime 4 hafta kala lider G.Saray ile aradaki puan farkı ise 6'ya yükseldi.

MUÇİ İKİ HAFTA SONRA

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasındaki Eyüpspor mücadelesinde forma giyen Ernest Muçi, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Zorlu Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Ernest Muçi, dünkü Başakşehir karşılaşmasında kadroya dahil edildi ve yedek kulübesinde oturdu. Arnavut yıldız, bu sezon ligde 24 maçta sahaya adımını atarken 10 gol kaydetti ve 4 de asist yaptı.

BATAGOV'DAN KÖTÜ HABER

Bordo-mavili takıma Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce sakatlık yaşayan Batagov ile ilgili olarak teknik direktör Fatih Tekke'den bir açıklama geldi. Genç teknik adam, dünkü mücadele öncesinde, "Batagov'un ameliyat olması gerekebilir" ifadelerini kullanarak Ukraynalı oyuncunun sezon sonuna kadar oynama ihtimalinin bulunmadığına işaret etti. Batagov'un durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar ve bordo-mavili takımın eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle dün karşılaşma öncesinde eğlence yapılmadı. Stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerin hepsi iptal edildi.

İKİ TAKIMDAN ORTAK PANKART

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ve Başakşehirli futbolcular, yaşanan olaylar karşısında ortak bir tepki verdi. İki takım oyuncuları seremoniye, "Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

PAPARA PARK KAPALI GİŞE

Trabzonsporlu taraftarlar Başakşehir maçına büyük bir ilgi gösterdi. G.Saray maçındaki tribün olayları sonrası 36 bin taraftarının kartlarının bloke olması nedeniyle, ağır bir ceza alınmıştı. Ancak Trabzonspor yönetimi bilet fiyatlarında düzenleme yaptı. Taraftarlar da Papara Park'a adeta akın ederek boş koltuk bırakmadı.

BİZİM AÇIMIZDAN HİÇ İYİ OLMADI!

Bordo-mavili takımın tecrübeli futbolcusu Nwakaeme, 2 haftada 4 puan kaybetmenin üzücü olduğunu söyledi. Sahada taraftarla birlikte her şeyi vermeye çalıştıklarını ifade eden Nwakaeme, "Bizim adımıza iyi değil ama futbolda bunlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor. Samsunspor maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

KADRODA TEK İSİM DEĞİŞTİ

Trabzonspor'da geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesine göre dün kadroda tek değişiklik vardı. Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Folcarelli'nin yerine geçen hafta sakatlığı yüzünden oynayamayan Onuachu'yu sahaya sürdü.