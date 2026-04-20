Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçından sonra açıklamalar yaptı. Fatih Tekke, 2 penaltı pozisyonuna değinerek, "2 penaltı pozisyonumuz var. Kornerden geliyor. El ile yumuşuyor. Augusto'nun pozisyonu çok enteresan. VAR'a da teşebbüs de bulunmadı. Aynı pozisyonlar lehimize veriliyor bazen aleyhimize veriliyor. Standart yok" dedi.

HERKES ÇOK ÜZGÜN

Fatih Tekke, son dakikada gelen gole üzüldüklerini belirtip "Bazen olmaz. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Kupa var ve pazartesi maç var. Hayat devam ediyor. Son dakikada kaybettiğimiz 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım" diye konuştu.