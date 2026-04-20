Penaltı tepkisi

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Trabzonspor'da karşılaşmanın hakemlerine büyük bir tepki vardı. Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili ekibin net penaltısı güme gitti. Bordo-mavililer dünkü maçın 41. dakikasında adeta çileden çıktı. Sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda topu uzaklaştırmak için yükselen Bertuğ Yıldırım istediği gibi hamle yapamadı. Ön direkte hamle yapmak isteyen Başakşehir'in golcü oyuncusu, topa kafasıyla vurmaya çalışırken koluyla temas etti.

AUGUSTO YERDE KALDI

Ardından ceza alanı içeresindeki bütün bordo-mavili oyuncular ellerini havaya kaldırarak hakeme itiraz etti. Herkes hakem Alper Akarsu'nun vereceği kararı merakla beklerken oyun devam etti. Ardından gözler VAR'a çevrildi. VAR odasında yer alan Ali Şansalan pozisyonu izledikten orta hakem Alper Akarsu'ya izleme önerisinde bulunmadı. Böylece Trabzonspor'un net penaltısı güme gitti. İkinci yarıda ise Augusto'nun ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda bordo-mavililer yine penaltı bekledi ama oyun devam etti.