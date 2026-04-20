Fırtına bitiremiyor

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 5 maçı 3 puanla bitiremedi. Ligde toplam 5 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan Fırtına, 11 puan yitirdi. Ligin ilk yarısında Samsunspor ve Alanyaspor'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen mücadele 1-1 berabere bitti. Ligin ikinci devresinde Fenerbahçe derbisinde 1-0'ı bulan Trabzonspor, skoru koruyamadı ve 3-2 kaybetti. Bordo-mavililer son 2 hafta ise Alanyaspor ve Başakşehir'e karşı 2 maçta 1-0'ı yakaladı ancak maç 1-1 berabere sonlandı. Karadeniz devi böylece söz konusu 5 maçta 1 yenilgi, 4 beraberlikle önemli kayıplar yaşadı.