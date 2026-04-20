Başakşehir’le 3. sınav

20 Nisan 2026 06:50
Trabzon, bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le üçüncü kez karşılaştı. İlk iki maçta Başakşehir'e karşı deplasmanda ligde 4-3 ve kupada 4-2 kazanan bordo-mavililer, dün akşam sahasında karşılaştığı turunculacivertlilerle 1-1 berabere kaldı. Karadeniz devi, İstanbul temsilcisine karşı 3 maçta 2 galibiyet aldı ve 1 beraberlik elde etti.