Ziraat Türkiye Kupası
Augusto'nun golü yetmedi

Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, kritik maçta Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken tek golü Felipe Augusto attı.

Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, kritik maçta Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken tek golü Felipe Augusto attı. Brezilyalı forvet, ikinci yarıda 73'üncü dakikada attığı şık golle skoru 1-0'a getirerek 3 puanın mimarı oldu. 22 yaşındaki forvet bu sezon Süper Lig'de 12'nci kez ağları sarstı. Sambacı, ligde 2 hafta sonra gol atarken, galibiyete yetmedi.

MUSTAFA'DAN ŞIK ASİST

Bordo-mavililerin tek golünde asisti yapan Mustafa Eskihellaç alkışları topladı. Hem topu driplingle getirişi hem de şık pasıyla dikkat çeken Mustafa, Trabzonspor adına sahanın en iyi isimlerinden biri oldu. 28 yaşındaki başarılı sol bek, bu sezon Süper Lig'de 4'üncü asistini yaptı. Milli futbolcu en son 14'üncü haftadaki Konyaspor maçında gol pası vermişti.

ARALIKTAN BU YANA İLK KEZ

Süper Lig'deki son iki maçında 4 puan kaybeden Trabzonspor zirve yolunda büyük üzüntü yaşadı. Bordo-mavililer, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Alanyaspor ve Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Fırtına, Aralık 2025'te de Beşiktaş'la sahasında 3-3 berabere kalmış, Gençlerbirliği'ne de deplasmanda 4-3 yenilmişti.

