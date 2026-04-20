Aktuğ'a veda

Trabzonspor'un vefat eden unutulmaz futbolcusu ve başkanlarından 81 yaşındaki Atay Aktuğ, düzenlenen törenlerin ardından defnedildi. Cenaze törenine, Vali Tahir Şahin, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Teknik Direktör Fatih Tekke ve Okay Yokuşlu yer aldı. Aktuğ için Büyükşehir Belediyesi önünde de tören oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Aktuğ'un şehre önemli hizmetleri olduğunu vurguladı. Atay Aktuğ'un naaşı, İskenderpaşa Cami'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.

PAPARA PARK'TA ANMA YAPILDI

Bordo-mavili takımın dün akşam Başakşehir'le oynadığı maç öncesinde Atay Aktuğ unutulmadı. Stat ekranlarında Aktuğ için anma mesajı yayınlandı. Ayrıca Trabzonspor futbolcuları da ısınmaya Atay Aktuğ için özel tişörtlerle ve pankartla çıktı.