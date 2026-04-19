Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor İstanbul takımlarından topladı

İstanbul takımlarından topladı

RAMS Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor, İstanbul temsilcilerine karşı sergilediği performansla dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
İstanbul takımlarından topladı

Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor, İstanbul temsilcilerine karşı sergilediği performansla dikkat çekti. Karadeniz devi, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki karşılaşmadan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük ve Galatasaray karşısında galibiyetler elde etti. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında ise Galatasaray ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Fırtına, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ligde topladığı 64 puanın 26'sını bu karşılaşmalardan elde ederken, toplam puanlarının yüzde 41'ini İstanbul ekiplerine karşı kazandı.

GEÇEN YILA BÜYÜK FARK

Fırtına, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısında oynadığı maçlarda toplam 13 puan toplamıştı. Bu sezon ise lig bitmeden 26 puana ulaşan bordomavililer, geçen sezona şimdiden 13 puan fark attı.

FIRTINA 10-15 PUAN ÖNDE

Trabzonspor ile Başakşehir, ligde 36. kez karşılaşacak. İstanbul Bş. Bld. adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 35 maçın 15'inde Trabzonspor, 10'unda Başakşehir galip gelirken; 10 müsabaka berabere bitti. Karadeniz ekibi 53 gol atarken kalesinde ise 41 gol gördü.

İKİ TAKIMIN BU SEZON YAPACAĞI 3. MAÇ

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası grup maçında da 4-2 galip gelmişti. Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon da rakibini 3-0 yenmişti.

TRABZON'DA 7 BERABERLİK

Trabzon'da iki takım arasında oynanan 17 maçta taraflar, en fazla beraberlikle sahadan ayrıldı. Bordomavili takım, sahasında Başakşehir karşısında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu periyotta 19 gol atarken; 18 gol yedi.

