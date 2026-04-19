Geçen sene 1.73 olmuştu

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, iki sezona yayılan süreçte istikrarlı bir grafik ortaya koydu. 2024-25'te takımın başında 11 maç görev yapan Tekke, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 1.73 puan ortalaması yakaladı.

BU SENE 2.20'YE ÇIKTI

2025-2026 sezonunda ise bordomavililer, Tekke yönetiminde 29 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 64 puan topladı ve 2.20 puan ortalaması elde ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DA ESTİ

Türkiye Kupası'nda da 2024-2025'te 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, final oynama başarısı gösterdi ve 2.00 puan ortalaması yakaladı. 2025-26'da ise Trabzonspor, kupada 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak çeyrek finale yükseldi ve 2.40 puan ortalaması elde etti.