Fatih Tekke'nin 50. sınavı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında bugün Başakşehir’i konuk edecek olan Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında 50’nci maçına çıkacak. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi sahadan puanla ayrılarak Tekke ile yükselişine devam etmeyi planlıyor.
Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
