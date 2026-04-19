CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Dengeli istatistikler

Dengeli istatistikler

Savunma aksiyonlarında Trabzonspor maç başına 15.4 top çalma ile rakibinin önünde yer aldı. Başakşehir’in bu alandaki ortalaması 12.9 oldu. Pas arası verisinde ise Başakşehir 7.9 ile üstünlük kurarken, bordo mavili takım 7.4 ortalama yakaladı. Tehlike engelleme rakamlarında da Başakşehir’in 20.1, Trabzonspor’un 19.5 ortalama ile birbirine çok yakın değerler ürettiği görüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Dengeli istatistikler

Savunma aksiyonlarında Trabzonspor maç başına 15.4 top çalma ile rakibinin önünde yer aldı. Başakşehir'in bu alandaki ortalaması 12.9 oldu. Pas arası verisinde ise Başakşehir 7.9 ile üstünlük kurarken, bordo mavili takım 7.4 ortalama yakaladı. Tehlike engelleme rakamlarında da Başakşehir'in 20.1, Trabzonspor'un 19.5 ortalama ile birbirine çok yakın değerler ürettiği görüldü.

VERİLER BİRBİRİNE YAKIN

İki takımın pas ve topa sahip olma verileri de dikkat çekici bir denge sundu. Başakşehir yüzde 55.1 topa sahip olma oranıyla az farkla öne çıkarken, Trabzonspor yüzde 54.7 ile rakibini yakından takip etti. İki takım bu konuda yakın.

HÜCUMDA TRABZONSPOR

İki takımın sezon verileri karşılaştırıldığında Trabzonspor'un hücumda daha etkili bir görüntü verdiği görüldü. Bordo-mavililer 29 maçta 56 gol atarken, Başakşehir 47 golde kaldı. Maç başına gol ortalamasında da Trabzonspor 1.9 ile rakibinin önünde yer aldı. Başakşehir'in maç başına gol ortalaması ise 1.6 oldu.

İSABETLİ ŞUTTA DA ÖNDE

Trabzonspor, maç başına 5.4 isabetli şutla bu alanda da üstünlük kurdu. Başakşehir ise 4.8'de kaldı. Bordo-mavililer maç başına 2.7 büyük şans üretirken, rakibi 2.6 ortalama yakaladı. Kaçan büyük şans sayısında ise Trabzonspor 1.4, Başakşehir ise 1.6 ortalamayla oynadı.

HAVADA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Bordo-mavililerin bu sezon duran top ve hava toplarındaki etkinliği de dikkat çekti. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ortayla 16, kafa vuruşlarıyla ise 19 gol buldu. 2010-11'den bugüne kadar bir Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü atan takımlar listesinde zirve 20 golle paylaşılıyor. Trabzonspor, Başakşehir karşısında bu rakama bir adım daha yaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR SAVUNMADA İYİ

Karadeniz devi 29 maçta 31 gol yerken, Başakşehir kalesinde 30 gol gördü. Maç başına yenilen gol ortalamasında Başakşehir 1.0, Trabzonspor ise 1.1 seviyesinde kaldı. Gol yemeden biten maç sayısında da İstanbul ekibi öne çıktı. Başakşehir 11 karşılaşmada kalesini kapatırken, Fırtına 9 maçta bunu başardı.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
