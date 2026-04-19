Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ (81), hayatını kaybetti. 2003- 06 arasında başkanlık yapan Aktuğ döneminde 1 Türkiye Kupası kazanıldı. 1945 Trabzon doğumlu olan Aktuğ için kulüpten, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. Bugün saat 14.00'te kulüpte anma töreni düzenlenecek Aktuğ'un cenazesi ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sülüklü Mezarlığı'nda defnedilecek.