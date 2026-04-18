Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Abdul Fatawu atağı!

Trabzonspor'da Abdul Fatawu atağı!

Trabzonspor'da kanat transferinde gündeme son olarak Abdul Fatawu geldi. 22 yaşındaki Ganalı için Paul Onuachu’nun menajeri üzerinden temas kuruldu. Kulübü ile sözleşmesi 2029’da bitecek yetenekli ismin transferinde öncelik kiralamak. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'da Abdul Fatawu atağı!

Trabzonspor, sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Bordo-mavililerin, İngiltere Championship ekibi Leicester City forması giyen Abdul Fatawu için harekete geçtiği öne sürüldü. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilk temasın, Onuachu'nun menajeri aracılığıyla kurulduğu öğrenildi. Fatawu, modern futbolun aranan profillerinden biri olarak gösteriliyor. Sağ ve sol kanatta görev yapabilen genç oyuncu, hız, teknik ve skor katkısıyla öne çıkıyor. Leicester formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Fatawu, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Toplamda 3 bin 462 dakika sahada kalan oyuncu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

MARKET DEĞERI 22 MILYON EURO

Championship kariyerinde 81 maçta 15 gol ve 20 asistlik katkı sağlayan Fatawu, hem bugüne hem de geleceğe yatırım olarak değerlendiriliyor. Yönetim, transferde farklı formülleri değerlendiriyor. 22 milyon euro'luk değeri nedeniyle Fatawu için kiralama seçeneği ön plana çıkmış durumda. 1.77 boyundaki futbolcunun Leicester City ile 2029 yılında bitecek sözleşmesinde dikkat çeken bir detay da bulunuyor. Satış durumunda bonservisin yüzde 17'sinin eski kulübü Sporting CP'ye ödenecek olması, transfer sürecini daha da karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle Trabzonspor'un kiralama artı satın alma opsiyonlu bir model istediği belirtildi.

