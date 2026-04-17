Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un transfer listesindeki Belçikalı orta saha dikkat çekiyor!

Trabzonspor'un transfer listesindeki Belçikalı orta saha dikkat çekiyor!

Trabzonspor, zirve yarışının yanı sıra yeni sezon için transfer çalışmalarıyla da ilgileniyor. Bordo-mavili ekip, Belçikalı çift yönlü orta saha oyuncusunu istiyor. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'un transfer listesindeki Belçikalı orta saha dikkat çekiyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim gündeme geldi. Belçika'da yayın yapan Voetbalnieuws.be, bordo-mavililerin, Anderlecht'te oynayan 24 yaşındaki orta saha Yari Verschaeren'i istediğini vurguladı.

Fırtına'nın Belçika ekibiyle resmi temaslar kurduğu ve 5 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu iddia edildi. Verschaeren'in Anderlecht'le kontratının sezon sonunda biteceği de anımsatıldı. Anderlecht'in genç orta sahaya kontrat yenileme teklif ettiği aktarıldı.

ANDERLECHT DE İSTİYOR

Anderlecht'in Verschaeren'le sözleşme yenileyerek gelecek teklifleri değerlendireceği bildirildi. Verschaeren'den bonservis bedeli kazanmak isteyen Belçika kulübünün görüşmelerini sürdürdüğü dile getirildi. 24 yaşındaki yıldızın teklifleri değerlendirdiği ve kendisi için en uygun teklife 'evet' diyeceği belirtildi.

Yari Verschaeren, yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Belçikalı orta saha oyuncusu bu sezon 30 resmi karşılaşmaya çıkarken, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Yari Verschaeren, 2019 yılından bu yana Belçika Milli Takımı'nda forma giyiyor. 24 yaşındaki orta sahanın 2026 Dünya Kupası'nda milli takım aday kadrosunda olmak istediği vurgulandı.

Verschaeren'in aday kadroda yer alması durumunda transfer görüşmelerinin kupa sonrasına kalabileceği belirtildi.

ÇİFT YÖNLÜ ORTA SAHA

Anderlecht'in yıldızı Yari Verschaeren, orta sahada çift yönlü futboluyla öne çıkıyor.

Orta sahada 6, 8 ve 10 numarada oynayabilen 24 yaşındaki yıldız, zaman zaman sağ kanada da geçebiliyor. Her iki ayağını da kullanan Belçikalı futbolcu, duran toplarda etkili olabiliyor.

