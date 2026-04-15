Başakşehir maçı 5 TL

PFDK, 35 bin Trabzonspor taraftarına G.Saray derbisi sonrası ceza vermişti. Kulüp bu cezaya itiraz etti. Tahkim'in kararı bekleniyor. Bu arada Başakşehir maçı biletleri de dün 21.00'de satışa sunuldu. Genel sekreter Sami Karaman, stadın dolması için taraftara çağrı yaptı. Yönetim de büyük bir kampanyaya imza attı. Doğu Tribünler ve Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 10 TL'den, kale arkaları 5 TL'den satışa sunuldu.