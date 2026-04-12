Onuachu'suz olmuyor

Fatih Tekke ile şahlanan Trabzonspor, Alanyaspor'a 2 puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan ile öne geçen Fırtına, 67'de Güven Yalçın'ın penaltısı ile 2 puan kaptırdı: 1-1. Bordo mavili takım dünkü karşılaşmada en önemli gol ayağı Paul Onuachu'nun eksikliğini çok hissetti. Ceza alanına yapılan 23 ortadan beklenen verim alınamadı. 22 kez fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirvede olan Nijeryalı forvetin yokluğunda bordo mavili takım kazanmakta çok zorlanıyor.

43 PUAN KAZANDIRDI

Bu sezon Paul Onuachu'nun çeşitli nedenlerle (Milli Takım, sakatlık, ceza) forma giyemediği maçlardaki tablo, bordo-mavililer için hiç de iç açıcı değil. Trabzonspor, 2.01 boyundaki futbolcunun sahada olmadığı 7 resmi maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz devi, Nijeryalı forvetin gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı. Paul Onuachu, bordo-mavili formayı giydiği 2 sezondaki 53 maçta 41 gol atarak takımının "gol güvencesi" oldu.

ALANYA ÜSTÜN

Trabzonspor ile Alanyaspor, ligde 20'nci kez karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi 8 karşılaşmayı kazanırken; Fırtna ise rakibini 6 kez mağlup etti. 6 maç berabere bitti.

Alanya'da oynanan maçlarda da Alanyaspor üstünlük sağladı. Akdeniz ekibi, evindeki 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz hafta G.Saray karşısında kazanan takımın ilk 11'inden sadece bir zorunlu değişikliğe gitti. Tekke, sakatlığı bulunan Onuachu'nun yerine kart cezası sona eren Ouali'yi ilk 11'de görevlendirdi. Diğer kadro ise korundu. Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıkarak galibiyet golünün asistini yapan 37 yaşındaki sol kanat, Alanya karşısında ilk 11'de tercih edildi. Böylece Nwakaeme bu sezon ilk kez üst üste iki maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

SERİ 7'YE ÇIKAMADI

Galatasaray'ı yenerek ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7'ye çıkarmak istiyordu. Fırtına galip gelseydi, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-22'nin 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maçlık serisine 1 adım daha yaklaşmış olacaktı. Ancak dün maç 1-1 berabere bitince kazanma serisi kesilmiş oldu. Fatih Tekke ile şahlanan bordo mavililer, uzun süre sonra ilk kez puan kaybetti.

FOLCARELLİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bordo mavili takımda dünkü Alanya karşılaşmasında 6 oyuncu kart sınırında bulunuyordu. 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde Başakşehir maçında oynamayacaklardı. Muçi zaten yoktu, Folcarelli kart görerek cezalı oldu.

AUGUSTO BU KEZ SESSİZ KALDI

Onuachu'nun yokluğunda görev yapan Augusto, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 11 gol kaydetti. Dış sahada fileleri 9 kez sarsan Brezilyalı futbolcu, dün Alanyaspor karşısında etkili olamadı. 22 yaşındaki futbolcu dünkü karşılaşmada beklentileri karşılayamadı.

ALANYA'DA DÖRT MAÇTA BİR PUAN

Fırtına, deplasmanda Alanyaspor karşısında son 4 maçtan sadece bir puan çıkarabildi. Bordo-mavililer, 2022-23 sezonunda 5-0, 2023-24'te 3-1 ve geçen sezon ise 2-1 yenildi. Bu sezon ligin ilk yarısındaki karşılaşma 1-1 biterken dünkü karşılama da 1-1 sona erdi.

BATAGOV TAM 34 GÜNDÜR YOK

Sakatlıkları bulunan Batagov ve Muçi, geçen hafta takımla çalışmıştı. Ama iki oyuncu yine son antrenmanda ağrı hissedince maç kadrosundan çıkarılmıştı. Batagov'un sakatlandığı tarihten itibaren tam 34 gün geride kaldı. Muçi'nin de oynamaması takımı olumsuz etkiledi.