Alanyaspor 8-6 önde

Fırtına ile Alanya, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Akdeniz ekibi 8, Fırtına ise 6 kez galip geldi. 5 müsabaka da berabere bitti. Turuncu yeşilliler 33, bordomavililer 28 gol attı. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 bitmişti.

HADERGJONAJ MÜJDESİ

Trabzonspor maçı öncesi Alanyaspor cephesinde dikkat çeken bir eksik ortaya çıktı. Akdeniz ekibinin bu sezon en fazla skora katkı veren isim Florent Hadergjonaj (8 gol, 8 asist), Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızı gördü ve cumartesi günü oynayamayacak.

DİKKAT! SARI KART ALARMI

G.Saray derbisi öncesi Folcarelli, Saviç ve Muçi'nin sınırda olduğu Trabzonspor'da listeye yeni isimler eklendi. Onana, Ozan ve Pina da kart cezası sınırına geldiler. 6 futbolcu, cumartesi günkü Alanya maçında kart görürse cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta Başakşehir sınavında forma giyemeyecek.