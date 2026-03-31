Sıra derbi galibiyetinde

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde "İstanbullu 3 rakibine" karşı 8 maçta kazanamadı. Sezonda 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, "İstanbullu 3 rakibi" karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor. Karadeniz devi, yaklaşık 1 yıllık sürede Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde "İstanbullu 3 rakibi" ile Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da birer olmak üzere oynadığı 8 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY İLE 5. KARŞILAŞMA

Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde G.Saray ile 5. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılar karşısında ligde 2 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Türkiye Kupası finali ve Süper Kupa yarı finalini kaybetti. Trabzonspor, Tekke ile Cimbom'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI

Fırtına, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenildi. Daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bu sezon da Kanarya'ya Kadıköy'de 1-0, evinde 3-2 kaybetti. Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

EN SON AVCI İLE KAZANDI

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

TRİBÜNLER 'İTİCİ GÜÇ' OLACAK

G.Saray derbisinde taraftar desteğinin Trabzonspor'un en önemli avantajlarından biri olması bekleniyor. Bordo-mavili ekip, saha içindeki tecrübesini tribünlerin gücüyle birleştirerek galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Fırtına, kritik derbiye hem yıldız oyuncularının performansına hem de taraftarının desteğine güvenerek çıkacak.

69 KEZ AĞLARI SARSTI

Fırtına, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da bu sezon oynadığı toplam 33 karşılaşmada rakip fileleri 69 kez havalandırarak maç başına 2,09 gol ortalaması yakaladı. Trabzonspor, Süper Lig'de 27 maçta 53 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada 15 gol, Süper Kupa'da 1 maçta 1 gol attı.

ONUACHU'NUN KATKISI

Paul Onuachu, golleriyle bordo-mavilileri taşıyan isimlerin başında geldi. Nijeryalı futbolcu, ligde 24 maçta 21 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Toplam 27 maçta 23 gole ulaşan Onuachu, Trabzonspor'a gol yollarında önemli katkı verdi.