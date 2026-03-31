Ziraat Türkiye Kupası
Kabustan zirveye: hasat zamanı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu adeta kabus gibi geçiren Trabzonspor, aradan geçen 1 yıllık dönemde büyük bir değişim yaşadı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yola devam eden Karadeniz devi, yeniden yapılanmaya giderek bunun meyvelerini almaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu adeta kabus gibi geçiren Trabzonspor, aradan geçen 1 yıllık dönemde büyük bir değişim yaşadı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yola devam eden Karadeniz devi, yeniden yapılanmaya giderek bunun meyvelerini almaya başladı.

PUAN FARKINI ERİTTİ, KOLTUĞU '4' KALDI

Bordo mavililer, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan'da sahasında oynayacağı Galatasaray mücadelesini kazanarak yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Trabzonspor, bu müsabaka öncesi liderlik koltuğunda oturan Cimbom'un (64) sadece 4 puan uzağında bulunuyor. İkinci F.Bahçe (60) ile ise puanları eşit.

BIR YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM, HER ŞEY EŞİT

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon, 27 maç sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puan topladı. Galatasaray 71 puanla zirvedeyken, iki takım arasındaki puan farkı da 35'e kadar çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 29'du.

Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
F.Bahçe'den Bissouma harekatı!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
İngiltere’de Kasım Garipoğlu’na terör finansmanı suçlaması
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın kasası dolacak!
Flaş transfer kararı! Skriniar ve Asensio...
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 00:08
Daha Eski
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 00:08
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 00:08
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 00:08
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 00:08
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 00:08
Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! 00:08