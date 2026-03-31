Kabustan zirveye: hasat zamanı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu adeta kabus gibi geçiren Trabzonspor, aradan geçen 1 yıllık dönemde büyük bir değişim yaşadı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yola devam eden Karadeniz devi, yeniden yapılanmaya giderek bunun meyvelerini almaya başladı.

PUAN FARKINI ERİTTİ, KOLTUĞU '4' KALDI

Bordo mavililer, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan'da sahasında oynayacağı Galatasaray mücadelesini kazanarak yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Trabzonspor, bu müsabaka öncesi liderlik koltuğunda oturan Cimbom'un (64) sadece 4 puan uzağında bulunuyor. İkinci F.Bahçe (60) ile ise puanları eşit.

BIR YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM, HER ŞEY EŞİT

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon, 27 maç sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puan topladı. Galatasaray 71 puanla zirvedeyken, iki takım arasındaki puan farkı da 35'e kadar çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 29'du.