Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Atan ve tutan farkı

Atan ve tutan farkı

Bordo mavili takımda Galatasaray derbisi öncesi gözler gol krallığında zirvede yer alan Onuachu ve istikrarlı performans sergileyen kaleci Onana’ya çevrildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Atan ve tutan farkı

Süper Lig'de 27 hafta geride kalırken Trabzonspor, söz konusu maçlarda 18 galibiyet 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 53 gol atıp 29 golü kalesinde gören bordo-mavililer 60 puanla 3. sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürüyor. Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesi moral bulan Karadeniz devinde lider Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi "atan ve tutan" isimlerin performansı da takıma güven veriyor.

HÜCUM HATTINDA VE SAVUNMADA DENGE

Hücum hattında görev yapan oyuncuların skor katkısı, takımın zirve yarışındaki en önemli kozlarından biri olurken savunma hattı ve kaleci Onana'nın ortaya koyduğu istikrarlı performans da dikkat çekti. Attığı 53 golle ligin en üretken takımları arasında yer alan Fırtına, kalesinde gördüğü 29 golle de savunma disiplinini elden bırakmadı. Trabzonspor'da 'atan' ve 'tutan' oyuncuların form grafiği yükselirken bu durum takımın hanesine yazılan puanlarda belirleyici rol oynadı.

