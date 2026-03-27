Golcü Fırtına

Trendyol Süper Lig'de 28. haftada sezonun kritik maçlarından birini evinde Galatasaray'a karşı oynayacak Trabzonspor'da hücum hattı beğeni topluyor. Galatasaray derbisinde taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Fırtına'da özellikle hücum bölgesindeki formda yıldızlar dikkat çekiyor. Süper Lig'de gol krallığında ilk sırada yer alan ve 24 maçta 21 gol atan Paul Onuachu en büyük koz olacak. Süper Lig'de attığı 11 golle kariyer rekoru kıran Felipe Augusto da ön plana çıkıyor.

FATİH TEKKE ÇOK GÜVENİYOR

24 lig maçında 10 gol, 4 asistle kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Ernest Muçi, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Gol paslarıyla bu sezon asist krallığında ikinci sırada bulunan Oleksandr Zubkov da önemli kozlardan... Ukraynalı yıldız 24 lig maçında 3 gol, 11 asistle 14 gole direkt etki etti. Ayrıca bordo-mavililerde Umut Nayir ve Anthony Nwakaeme gibi hücum hattında süre alan tecrübeli yıldızlar da teknik heyetin kozları arasında yer alıyor.

ÜÇ İSİMDEN 42 GOL

Trabzonspor'un forvetleri Paul Onuachu ve Felipe Augusto bu sezon ligde 42 gollük katkı yaptı. 21 gol kaydeden Onuachu ve 11 kez ağları sarsan Augusto, takımın en skorer isimleri oldu. Öte yandan bu sezon yıldızını parlatan Ernest Muçi de 10 golle skor yüküne ciddi katkı verdi.

İÇ SAHA BAŞARISI

Fatih Tekke yönetimindeki bordo- mavililer, bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçlarda rakip fileleri sarstı. Papara Park'ta 13 lig maçında 25 gol atan Trabzonspor, maç başına 1.9'luk gol ortalaması yakaladı.

GÖZLER BOUCHOUARİ'DE

Fırtına'da Galatasaray derbisi öncesi planlar hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Christ Oulai'nin yerine orta sahada kimi oynatacağına kısa sürede karar verecek. Teknik ekibiyle çalışmalarını sürdüren Tekke, Oulai'nin yerine Benjamin Bouchouari'yi düşünüyor. Orta sahada Folcarelli ile beraber Faslı yıldızın olması planlanıyor. Bouchouari'nin alternatifleri de Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan olacak.

ÇİFT İDMANLA DEVAM

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günüevinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleşti. Akşam saatlerinde ise rondo çalışması ile devam eden idman, çift kaleyle sona erdi.

MECBURİ EKSİKLER

Trabzonspor'un dünkü antrenmanında A Milli Futbol Takımımız'da yer alan Mustafa Eskihellaç, ülkelerinin milli takımlarında yer alan Stefan Saviç, Paul Onuachu, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Christ Oulai, Wagner Pina ile sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Edin Vişça ve Batagov yer almadı.