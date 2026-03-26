Tekke'nin zirve vakti

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde adım adım yükselen performansını bordo-mavili takımda zirveye taşıdı. Kariyerine alt liglerde başlayan Fatih Tekke, Süper Lig'de ilk deneyimini 2014-15 sezonunda Erciyesspor ile yaşadı.

Kısa süren bu dönemde istediği sonuçları alamayan 48 yaşındaki teknik adam, ardından 1. Lig'de Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor ve Bursaspor gibi takımlarda 2015 ile 2022 sezonları arasında görev yaparak tecrübe kazandı.

İSTANBULSPOR DÖNEMİ

2022-23 sezonunda İstanbulspor'un başında Süper Lig'e dönen Tekke, 24 maçta 8 galibiyet alarak sınırlı kadroya rağmen takımını ligde tutmayı başardı. Ancak bir sonraki sezonun başında İstanbul temsilcisinde kısa süren ve galibiyet alınamayan bir süreç yaşadı.

ALANYASPOR DÖNEMİ

Aynı sezon Alanyaspor ile yeni bir sayfa açan Tekke, burada 27 karşılaşmada 1.44 puan ortalaması yakalayarak takımını orta sıralara taşıdı. Bir sonraki sezona da Alanyaspor'da başlayan Fatih Tekke, 11 mücadelede 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 0.91 puan ortalamasında kalarak görevinden ayrıldı.

KARİYER REKORU GELDİ

2025-26 sezonunda ise Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı performansına ulaştı. 27 maçta 18 galibiyet elde eden bordo-mavili ekip, 2.22 puan ortalamasıyla ligin zirve yarışında iddialı konuma geldi.

BAŞARI: AİDİYET

Trabzon doğumlu olan ve futbolculuk döneminde de Trabzonspor formasını giyen Fatih Tekke'nin kulüple kurduğu güçlü bağ, saha sonuçlarına doğrudan yansıdı. Kulübün kültürünü ve taraftar beklentisini iyi bilen teknik adam, takım içi birlikteliği sağlayarak kriz anlarını Onuachu daha doğru yönetmeyi başardı.

TRABZONSPOR İLE YÜKSELİŞ

2024-25 sezonunda Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Trabzonspor'un başına geçen Tekke, kısa sürede etkisini gösterdi. 11 müsabakada 1.73 puan ortalaması elde eden teknik adam, bordomavili ekibi üst sıralara taşıyarak yeni bir dönemin kapısını araladı.

TEKKE İLE İKİ SERİ YAKALADI

Fırtına, yaklaşık bir yıldır görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bordo-mavililer, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonun son 5 haftasında da galip geldi.