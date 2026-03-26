Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Puan farkını eritecek

Puan farkını eritecek

Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz devi, Galatasaray derbisinde de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Puan farkını eritecek

Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz devi, Galatasaray derbisinde de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 27 haftada 60 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde bir maç eksiği bulunan rakibi ile arasındaki puan farkını da 1'e düşürmüş olacak. Fırtına ayrıca 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.

161 HAFTA SONRA 6 MAÇ

Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 23 ile 27. haftalar arasında Abdullah Avcı ile elde edilen 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Fatih Tekke ile yakalayan Trabzonspor, gözünü bir başka seriye dikti. Avcı ile 2021-22'nin 8 ile 15. haftaları arasında 8 maç art arda kazanan Fırtına, Galatasaray'ı yenmesi durumunda söz konusu sezonun ardından ilk kez 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanmış olacak.

