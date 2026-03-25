Zirve tırmanışı

Geçen sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile devam eden Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon yaşadığı kötü dönemi yeniden yapılanmaya giderek atlattı. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 27 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 60 puan topladı. Galatasaray'ın bir maç eksiği bulunurken iki takım arasındaki puan farkı 4 oldu. Fenerbahçe ile ise puanların eşit olması, Fırtına'yı zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Cimbom, 4 Nisan'da Trabzonspor'a konuk olacak.

FATİH TEKKE DOKUNUŞU

Fatih Tekke yönetiminde sahaya daha dengeli, mücadele seviyesi yüksek ve oyun disiplini ön planda olan bir kimlik koyan bordo-mavililer, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti. 48 yaşındaki hocanın göreve gelmesiyle oyuncu tercihlerinde az hata yapan Fırtına, yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Kısa sürede üst sıraların güçlü adaylarından biri haline gelen Trabzonspor, hücum ile savunma arasındaki dengeyi sağlamada önemli bir mesafe aldı.

REKABET GÜCÜ ARTTI

Bu sezon ortaya konan performans, bordo-mavililerin sadece puan tablosunda değil, rekabet gücü açısından da ne denli büyük bir değişim yaşadığını gözler önüne serdi. Kadrodaki değişim de bu dönüşümün önemli parçalarından biri oldu. Yapılan nokta transferler ve genç oyunculara verilen fırsatlar, rekabeti artırırken takım içi dengeyi de güçlendirdi. Özellikle hücum hattında gol yükünü paylaşan isimlerin artması, Trabzonspor'un skor üretme çeşitliliğini yükseltti.

1 YILDA BÜYÜK FARK, 35 PUANDAN 4'E

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde ise zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. Bordo-mavililer, 29 Mart 2025'te Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 27 maç sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanda kalmıştı. Söz konusu süreçte Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda yer alırken iki takım arasındaki puan farkı 35'e kadar çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 29'du.