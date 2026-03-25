Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor

Zirve tırmanışı

Süper Lig’de 2024-25 sezonunu kabus gibi geçiren Trabzonspor, aradan geçen bir yıllık dönemde büyük değişime imza attı. Tekke’nin gelmesi yükselişi başlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Zirve tırmanışı

Geçen sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile devam eden Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon yaşadığı kötü dönemi yeniden yapılanmaya giderek atlattı. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 27 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 60 puan topladı. Galatasaray'ın bir maç eksiği bulunurken iki takım arasındaki puan farkı 4 oldu. Fenerbahçe ile ise puanların eşit olması, Fırtına'yı zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Cimbom, 4 Nisan'da Trabzonspor'a konuk olacak.

FATİH TEKKE DOKUNUŞU

Fatih Tekke yönetiminde sahaya daha dengeli, mücadele seviyesi yüksek ve oyun disiplini ön planda olan bir kimlik koyan bordo-mavililer, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti. 48 yaşındaki hocanın göreve gelmesiyle oyuncu tercihlerinde az hata yapan Fırtına, yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Kısa sürede üst sıraların güçlü adaylarından biri haline gelen Trabzonspor, hücum ile savunma arasındaki dengeyi sağlamada önemli bir mesafe aldı.

REKABET GÜCÜ ARTTI

Bu sezon ortaya konan performans, bordo-mavililerin sadece puan tablosunda değil, rekabet gücü açısından da ne denli büyük bir değişim yaşadığını gözler önüne serdi. Kadrodaki değişim de bu dönüşümün önemli parçalarından biri oldu. Yapılan nokta transferler ve genç oyunculara verilen fırsatlar, rekabeti artırırken takım içi dengeyi de güçlendirdi. Özellikle hücum hattında gol yükünü paylaşan isimlerin artması, Trabzonspor'un skor üretme çeşitliliğini yükseltti.

1 YILDA BÜYÜK FARK, 35 PUANDAN 4'E

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde ise zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. Bordo-mavililer, 29 Mart 2025'te Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 27 maç sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanda kalmıştı. Söz konusu süreçte Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda yer alırken iki takım arasındaki puan farkı 35'e kadar çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 29'du.

Liverpool'un yıldızı G.Saray'a!
F.Bahçe'den Gimenez bombası!
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
G.Saray'dan kulübeye yeni yıldız!
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Daha Eski
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! 01:14