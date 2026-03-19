Savunma Kraliçesi!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın Alman savunma oyuncusu Paula Ruess, Trabzonspor Medya Merkezi'ne verdiği röportajda futbol kariyerinden Trabzonspor'a uzanan süreci anlattı. Ruess, bordo-mavili kulüpte kendisini özel hissettiğini belirtirken, hem saha içi hem de saha dışındaki deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendisi için yapılan "savunmanın kraliçesi" yorumuna da değinen Paula Ruess, kariyerinin başlarında hücum oyuncusu olduğunu söyledi.Ruess, "Aslında kariyerimin başlarında hücum oyuncusuydum. Ancak eski antrenörüm beni bir kez savunmada denediğinde, bir daha hücumda oynamama izin verilmedi. Mevki değiştirmeme rağmen insanlardan bu yorumları duymak elbette ki beni çok gururlandırıyor" dedi.

TEKLİF GELİNCE ÇOK ŞAŞIRDIM

Bordo mavililerden teklif aldığında hem kendisinin hem de ailesinin şaşırdığını dile getiren Ruess, Türkiye'ye dair ilk izlenimlerini de paylaştı. Ruess, "İlk başta şaşırdık. Türkiye, açıkçası radarımda olan bir ülke değildi çünkü lig hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Tabii ki bu da ister istemez bu teklife temkinli yaklaşmama sebep oldu. Ancak Trabzon şehri ve Trabzonspor hakkında daha fazla bilgi edindikçe, güzel bir hikayenin içinde mücadele vereceğimi hissettim" diye konuştu.