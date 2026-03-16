Türk futbolu ve Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esiyor. 2023-24 sezonunda attığı gollerle iz bırakan Onuachu, 2025-26 sezonunda müthiş bir geri dönüş yaparak unutulmazlar arasına girdi. Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Onuachu, 21 gol, 2 asistle 23 gole etki etti. Gol krallığı listesinde ilk sırada olan Nijeryalı futbolcu, tarihe geçiyor. Çaykur Rize maçında gol atma serisini üst üste 8 maça taşıyan 2.01'lik forvet rekor kırdı.

KULÜP TARİHİNE GEÇİYOR

Burak Yılmaz'ın 8 gollük serisini egale eden deneyimli yıldız, kulüp tarihinde 79 gollü Şota Arveladze ve 51 gollü Nwakaeme'den sonra en golcü üçüncü yabancı futbolcu konumunda. İki farklı dönemde 51 maça çıkan Onuachu, 40 gol attı, 6 asist yaptı ve 46 gole katkı sundu. 31 yaşındaki forvet ayrıca kulüp tarihinde 39 golü bulunan unutulmaz isim Yattara'yı da geride bıraktı. Onuachu, krallık kazanarak bir başarı daha amaçlıyor.

GALİBİYETLERİN KAHRAMANI

Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'da Paul Onuachu attığı gollerle galibiyetlere katkı veriyor. Bu sezon ligde 17 maçta gol atan Nijeryalı yıldız, 12 galibiyete direkt etki etti. Onuachu'nun gol attığı diğer 5 karşılaşmada ise 4 beraberlik, 1 yenilgi geldi.

Paul Onuachu bu sezon Trabzonspor formasıyla lig ve kupada 26 resmi maça çıkarken 23 gol attı, 2 asist yaptı.

EFSANENİN İZİNDEN

Bordo mavili formayla gol krallığı kazanmaya yakın olan Paul Onuachu, hocası Fatih Tekke'nin izinden gidiyor. Trabzonspor tarihinde efsaneler arasında yer alan Fatih Tekke, 2004-2005 sezonunda 31 golle kral olmuştu. 21 golü olan Nijeryalı yıldız ligde kalan 8 haftada gollerini sürdürmek istiyor.

ONUACHU SIRADA

Karadeniz devinde kulüp tarihinde iki farklı yabancı futbolcu gol krallığı yaşadı. 1995- 1996 sezonunda Şota Arveladze, 34 lig maçında 25 golle zirveye çıkarken, 2019-2020 sezonunda da 34 lig maçında 24 golle Alexander Sörloth ilk sıraya geldi. Paul Onuachu da bu sezon 20 gol barajını aşarak krallık yolunda ilerliyor