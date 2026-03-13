CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor zirve yolunda iç sahaya güveniyor

Trabzonspor zirve yolunda iç sahaya güveniyor

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Trabzonspor, ligin son bölümünde Papara Park’ta oynayacağı karşılaşmaları kritik görüyor. Bordo-mavililer, özellikle üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelerde taraftar desteğiyle hata yapmamayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor zirve yolunda iç sahaya güveniyor

Bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında ilerlerken zirvede kalan maçlar önem taşıyor. Trabzonspor, bitime 9 hafta kala iç sahada oynayacağı maçlara büyük önem veriyor. Karadeniz devi, zirve yolunda kalan 5 iç saha maçında hiç fire vermek istemiyor. Bu hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek bordo-mavili ekip, milli ara sonrasında da derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak söz konusu bu iki maçın kazanılması zirve yarışını da direkt etkileyecek.

EVİNDE 25 PUAN TOPLADI

Bu sezon evinde çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 25 puan toplayan Fırtına, ligde iç saha puan tablosunda en iyi üçüncü takım konumunda yer alıyor. Bu sezon iç sahadaki tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den (2-3) alan Trabzonspor ayrıca Beşiktaş (3-3), Gaziantep (1- 1), Alanyaspor (1-1) ve Samsunspor (1-1) ile de berabere kaldı. Karadeniz devi, Akyazı'da sırasıyla Çaykur Rizespor, Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

İÇ SAHADA ÜSTÜNLÜK

Papara Park'ta yarın akşam Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un iç sahadaki üstünlüğü göze çarpıyor. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a karşı 21 galibiyet almayı başardı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 2 beraberlik, 2 de yenilgi yaşadı. Aynı zamanda Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde 13'ten fazla konuk ettiği 25 takım arasında en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu rakibi Çaykur Rizespor (yüzde 83; 19/23) oldu.

DEPLASMANDA ÇOK BAŞARILI

Trabzonspor bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlar aldı. Dış sahada 13 lig maçında çıkan Fırtına, 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Fatih Tekke ve ekibi, 29 puanla deplasmanda başarılı bir grafik çizdi. Bordo-mavililer, deplasmanda benzer şekilde 29 puan toplayan Fenerbahçe ile beraber ligin en iyi takımı oldu.

İLK 4'TE YER ALIYOR

Bordo-mavililer bu sezon 41 bin kapasiteli Papara Park'ta çıktığı 12 maçta 26 bin 991 seyirci ortalaması yakaladı. Trabzonspor, Süper Lig'de en çok taraftar toplayan dördüncü takım oldu. Fırtına'da özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde tribünler tam kapasiteyle doldu. Ligin kalan bölümünde de Trabzonspor taraftarlarının maça ilgi göstermesi bekleniyor.

GOLCÜ KİMLİK KAZANDI

Süper Lig'de kazandığı son 5 iç saha maçında en az ikişer gol atan Trabzonspor, başarılı bir grafik sergiledi. İç sahada skorer bir görüntü yakalayan bordo-mavililer en son benzer başarıyı Mart-Aralık 2021'de yakalamıştı. Öte yandan Trabzonspor bu sezon iç sahada çıktığı tüm maçlarda gol atmasını da bildi.

