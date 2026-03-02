CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Paul Onuachu bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış alıyor. Nijeryalı yıldız son olarak bordo-mavililerde tarihe geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Onuachu tarih yazmaya hazırlanıyor!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, Süper Lig'in 24. haftasında 3-1 kazanılan Karagümrük maçında fileleri havalandırıp ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve krallık yarışındaki zirve yerini korudu. bordo-mavili formayla üst üste 6 maçta toplam 7 kez fileleri havalandıran deneyimli forvet, Trabzonspor kariyerinde bir ilke imza atacak. 31 yaşındaki yıldız, kariyerindeki en uzun seri performansını geride bırakacak. Onuachu, 2020-2021 sezonunda Belçika'da Genk formasıyla üst üste 7 maçta 8 gol atmıştı.

GENK'TE 7 MAÇLIK SERİ

Nijeryalı futbolcu, Genk'te 2020-2021'de normal sezonun son üç haftasında ve şampiyonluk grubunda oynanan 4 karşılaşmada da fileleri sarsarak 8 gole ulaşmıştı. Onuachu, bu hafta Kayserispor karşısında da gol bulması halinde bu kariyer rekorunu egale edecek. Trabzonspor'daki ikinci döneminde parlayan Onuachu, ilk sezonunda da dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. 2023-2024 sezonunda 21 maçta 15 gol kaydeden yıldız futbolcu, o dönemde iki kez üst üste üç maçlık gol serisi yakalamıştı.

ONUACHU BURAK YILMAZ'I TAKİPTE

Paul Onuachu'nun bu sezon elde ettiği form grafiği, son yılların unutulmaz forvetleriyle yapılan kıyaslamada da dikkat çekiyor. 2019-2020 sezonunda 24 golle krallık yaşayan Alexander Sörloth, en fazla 4 maç üst üste gol atabilmişti. 2021-2022 sezonunda 15 gol kaydeden Andreas Cornelius ise en fazla 3 maçlık seri yakalamıştı. öte yandan 2011-2012 sezonunda 32 golle krallık yaşayan Burak Yılmaz, o sezon üst üste 7 maçta 12 gol kaydetmişti. tecrübeli golcü, 2018-2019 sezonunda ise 6 maçlık seri bulmuştu.

