CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bouchouari fırsat tepti

Bouchouari fırsat tepti

Karadeniz devinde Faslı orta saha Bouchouari, Tekke'nin gözüne girmekte zorlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Bouchouari fırsat tepti

Karadeniz devinde Faslı orta saha Bouchouari, Tekke'nin gözüne girmekte zorlanıyor. Tekke'nin transferinde bizzat referans olduğu 24 yaşındaki futbolcu, beklenen performansı sergileyemedi. Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Folcarelli'nin yerine ilk 11'de forma giyen Bouchouari, ikinci yarıda oyundan alındı. bu tercih, teknik heyetin memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı!
G.Saray'da flaş karar! Torreira...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün: Tahran'a yeni bombardıman Lübnan'a füze saldırısı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım!
Saran'dan tek cümlelik açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! 01:01
Saran'dan tek cümlelik açıklama! Saran'dan tek cümlelik açıklama! 01:01
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor 01:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:01
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! 01:01
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:01
Daha Eski
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:01
F.Bahçe Beko'dan Jasikevicius açıklaması! F.Bahçe Beko'dan Jasikevicius açıklaması! 01:01
UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var 01:00
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? 01:00
Başkentte kazanan çıkmadı! Başkentte kazanan çıkmadı! 01:00
G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! 01:00