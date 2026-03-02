Bouchouari fırsat tepti

Karadeniz devinde Faslı orta saha Bouchouari, Tekke'nin gözüne girmekte zorlanıyor. Tekke'nin transferinde bizzat referans olduğu 24 yaşındaki futbolcu, beklenen performansı sergileyemedi. Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Folcarelli'nin yerine ilk 11'de forma giyen Bouchouari, ikinci yarıda oyundan alındı. bu tercih, teknik heyetin memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.