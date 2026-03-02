Biletler 61 TL

Trabzonspor bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. bordo-mavili kulüp sezonun kalan kısmında Doğu tribün biletlerinin 161 TL, kale arkası tribünlerinin de 61 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

ŞEHİR MESAİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor. Tekke yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Isınmanın ardından pas, rondo, dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı antrenman gerçekleşti.