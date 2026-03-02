CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ayrılmaz üçlü

Ayrılmaz üçlü

Nijeryalı futbolcular Onuachu, Nwakaeme ve Chibuike Nwaiwu arasındaki güçlü dostluk dikkat çekiyor. Bu dostluk takımın başarısına doğrudan etki ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Ayrılmaz üçlü

Bu sezon saha içindeki performansının yanı sıra takım içindeki aile ortamıyla da öne çıkan Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncular arasındaki güçlü bağ dikkat çekiyor. Onuachu, Nwakaeme ve Nwaiwu arasındaki uyum hem antrenmanlara hem de maçlara olumlu yansıyor. Ara transferde kadroya katılan Nwaiwu'nun şehre ve takıma adaptasyon sürecinde Onuachu ile Nwakaeme'nin desteği belirleyici oldu.

BİRLİK-BERABERLİK HAVASI

Hem saha içinde hem de saha dışında tecrübelerini paylaşan iki isim, genç stoperin uyum sürecini hızlandırdı. Dil ve kültür ortaklığı sayesinde iletişim sorunu yaşamayan üçlü, güçlü bir bağ kurdu. Antrenmanlarda sık sık birlikte çalışan ve maç günlerinde birbirlerini motive eden Nijeryalı yıldızlar, boş zamanlarında da bir araya gelerek vakit geçiriyor. Üç yıldız oyuncu, takımdaki birlik ve beraberlik havasının önemli parçalarından biri haline geldi.

NWAIWU ÇOK BEĞENİLDİ

Ara transfer döneminde Avusturya'nın Wolfsberger takımından gelen Chibuike Nwaiwu performansıyla beğeni topluyor. Karagümrük maçında attığı 2 güzel kafa golünün yanında savunmada da önemli işler yapmaya başlayan Nijeryalı stoper göze girdi. Fenerbahçe derbisinde de Muçi'ye şık bir asist yapan Nwaiwu formayı da kaptı.

