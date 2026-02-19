Patlama yapacak

Sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'den alınan Augusto, 21 maçta 1426 dakika süre aldı ve 9 gol attı. Ancak son 4 karşılaşmada skor katkısı veremedi. En son deplasmanda oynanan Kocaelispor maçında gol sevinci yaşayan Brezilyalı hücumcu; Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında fileleri havalandıramadı. G.Antep sınavında sessizliğini bozmak istiyor.

ONUACHU VE AUGUSTO

16 golle, gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, 2.01 metrelik boyu ile hava hakimiyetinde ön plana çıktı. Nijeryalı forvet 6 kafa golüyle takımın bu alandaki en etkili ismi oldu. 1.87'lik Augusto 4 kafa golüyle Nijeryalı golcüye destek verdi. Savic ve takımdan ayrılan Sikan da 1'er kafa golü kaydettiler.