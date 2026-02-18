CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zubkov'u yetiştirin

Zubkov’u yetiştirin

Fatih Tekke, pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak mücadeleye Zubkov'un mutlaka yetiştirilmesini istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Zubkov’u yetiştirin
Fatih Tekke, pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak mücadeleye Zubkov'un mutlaka yetiştirilmesini istiyor. Hafta içinde antrenmanlara başlaması beklenen Zubkov'la ilgili karar, detaylı kontrollerin ardından verilecek. Forma giydiği son 6 lig maçının 4'ünde skor katkısı sağlayan Zubkov, 2 gol atarken, 5 asist yapmıştı. 29 yaşındaki yıldız, Gaziantep maçında mutlaka oynamak ve kaldığı yerden devam etmek istiyor. Zubkov'un döndüğü senaryoda sol kanatta yine Mustafa Eskihellaç olacak.
