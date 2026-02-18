Tam bir joker: Eskihellaç

Mustafa Eskihellaç bu sezon Süper Lig'de farklı mevkilerde en fazla forma giyen oyuncu oldu. Sezona sol bek olarak başlayan 28 yaşındaki futbolcu, sağ bek, sağ kanat ve sol kanat olarak görev yaptı. Maçların çok büyük bir bölümünde sol bek olarak oynasa da son iki haftada sol kanat olarak ter döken 1.75 boyundaki oyuncu, sezon içerisinde iki kez sağ bek ve bir kez de sağ kanat olarak da forma giydi. Mustafa bu özelliğiyle ligde çok yönlü oyuncular arasında ligde en fazla farklı bölgede oynayan isim olmayı da başardı.