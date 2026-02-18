CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Muçi’den kariyer rekoru

Muçi’den kariyer rekoru

Muçi, 13 gol ve 4 asistlik performansıyla kariyerinin en yüksek skor katkısına ulaştı. 2022-23’te 13 kez fileleri sarsan Bakasetas’ı yakalayan ilk orta saha oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Muçi’den kariyer rekoru

Ernest Muçi, 13 gol ve 4 asistlik performansıyla kariyerinin en yüksek skor katkısına ulaştı. Arnavut 10 numara aynı zamanda bordo mavili ekipte bir orta saha oyuncusunun son yıllardaki en üretken sezonlarından birine imza attı. 24 yaşındaki maestro, bordo mavili ekipte 2022-23'te 13 kez fileleri sarsan Bakasetas'ı yakalayan ilk orta saha oldu. Muçi; Süper Lig'de Başakşehir'e 2, Göztepe'ye 2, Konyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye 1'er olmak üzere toplam 10 gol attı. Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'a 2, Fethiyespor'a 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu, Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Samsunspor maçlarında 1'er asist yaparken, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ve Fethiyespor karşılaşmalarında da 1'er asiste imza attı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN ZIRVEDE

Muçi, Trabzonspor'un bu sezon ceza sahası dışından attığı gollerde 3 golle takımın en fazla skor üreten oyuncusu olurken, ceza sahası dışından kaydedilen diğer goller Zubkov, Okay ve Onuachu'dan geldi. Bordo-mavililerin bu sezon serbest vuruştan kaydettiği tek gol de Konyaspor karşılaşmasında Muçi'nin ayağından geldi.

ONUACHU'DAN SONRA EN SKORER

Arnavut oyuncu, 17 golle takımın en skorer ismi olan Onuachu'nun ardından bordo-mavili ekibin en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi. Muçi, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada 18 maçta forma giyerken, 13 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve toplam 1164 dakika süre aldı.

