Trabzonspor için transferde Lassana Coulibaly iddiası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor ile ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo-mavililerin Malili futbolcu Lassana Coulibaly ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan birini Africafoot sitesi haberleştirdi. Haberin detaylarında Saudi Pro League ekibi Al-Fateh'in transfer etmeyi planladığı Lassana Coulibaly'yi Trabzonspor'un da istediğini duyurdu. Serie A ekibi Lecce forması giyen 29 yaşındaki merkez orta sahanın kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Malili futbolcunun market değeri 2.5 milyon euro olarak gözüküyor.

FİZİKSEL LİGLERE ÇOK UYGUN

1.83 boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağ tarafında da görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Mali Milli Takım formasını 55 kez terleten, 1 gol 3 asist üreten Coulibaly için Karadeniz devinin de transfer yarışına girdiği ve yaz döneminde bu işin nihayete ereceği belirtiliyor. Coulibaly, teknik olarak süper yıldız değil ama takım dengesi için değerli, çalışkan ve fiziksel olarak güçlü bir orta saha. Özellikle tempolu ve fiziksel liglere uygun bir profil.

OYUNCU PROFİLİ

Pozisyon: Merkez orta saha / ön libero

Özellik: Box-to-box eğilimli, iki yönlü oyun

Fizik: Güçlü, dayanıklı, temaslı oyunda etkili

GÜÇLÜ YANLARI

Fiziksel mücadele: İkili mücadelelerde sert ve dirençli

Enerji & tempo: Geniş alan kaplar, pres gücü yüksek

Top kapma: Defansif aksiyonlarda güvenilir

Geçiş oyunu: Topu kazandıktan sonra dikine taşıyabilir

