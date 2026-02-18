Batagov zirvede

Batagov, sadece savunma becerileri ile değil oyun kurulumundaki etkin rolü ile de dikkat çekiyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Batagov, sadece savunma becerileri ile değil oyun kurulumundaki etkin rolü ile de dikkat çekiyor. Ukraynalı stoper, Trabzonspor forması altında maç başına 54 isabetli pas atarak ve bu alanda yüzde 89 oranında başarı sağlayarak takımda zirvede yer aldı. Batagov'u Oulai 44 pas ile takip ederken, Savic ise üçüncü sırada yer aldı. Batagov ayrıca maç başına 6 isabetli uzun top atmasıyla da yine istatistik anlamında takımın zirvesinde yer aldı.