Ziraat Türkiye Kupası
11 maçta 19 gol yedi

Süper Lig’de 22 maçta 26 gole engel olamayan bordo- mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son haftalarda kalesini kapatamadı. Süper Lig'de 22 maçta 26 gole engel olamayan bordo- mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü. Sezon başında savunmada daha iyi performans ortaya koyan Karadeniz devi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken son 11 maçta 19 gol yeme üzüntüsü yaşadı.

KALEYİ KAPATAMIYOR

Fırtına, ligde son 11 maçın 10'unda gol yedi. 12. haftada 1-1'lik Alanya ile başlayan süreçte; Konya, Göztepe, Kocaeli, Kasımpaşa ve Antalya karşısında 1'er, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında 3'er, Gençlerbirliği maçında da 4 gol yedi. Sadece 3-0'lık Samsun karşılaşmasında kalesini kapadı.

ONANA İLE ORTALAMA 1.38

Fırtına, Uğurcan Çakır'ın ayrılmasının ardından ManU'dan Onana'ya kalesini teslim etti. Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden itibaren bordo- mavili takımın kalesini koruyan Kamerunlu eldiven, 18 karşılaşmada 25 gole engel olamadı. Maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.39 oldu.

ÇAKIR İLE 4 MAÇTA 1 GOL

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 gol gördü. Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken; Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz devi, Uğurcan ile kalesinde 0.25 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

ROTASYON GÜNDEMDE

Kaleci Onana'nın son haftalardaki dalgalı performansı, Trabzonspor'da kaleci rotasyonunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Fenerbahçe derbisinin ardından gözler kulübedeki genç isimlere çevrildi. Onuralp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım, antrenman performanslarıyla teknik heyetin takibinde bulunuyor.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
