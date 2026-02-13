Cesaret meselesi

Trabzonspor'un eski Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Yiğit Alp, bordo-mavili kulübün sürdürülebilir ekonomiyi önceleyerek bir politika belirlediğinin altını çizdi. Alp, "Ertuğrul Doğan'ın görevi devraldığı dönemde karşısındaki tablo hepimizin malumuydu. Ağır bir finansal yük, daralmış bir hareket alanı ve yıpranmış bir güven zemini... Böylesi ortamda sorumluluk almak ciddi bir cesaret ve irade meselesidir. Bugün sürdürülebilir ekonomi ve sportif açıdan atılan uzun vadeli adımlarla, geleceği kurmaya odaklanıldığını görüyor ve destek verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

DESTEKLENMELİ

Mehmet Yiğit Alp değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Elbette dönüşüm dönemleri sancısız yaşanmaz. Karar süreçlerinde zorlanmalar olabilir. Belirleyici olan, bu deneyimlerin kurumsal hafızayı büyütmesi ve aynı yanlışların tekrar edilmemesidir. Büyük kulüpler tam da bu eşiklerde güç kazanır. Sağduyulu herkesin pragmatik düşünceleri bir yana bırakıp bu anlayışı mutlaka desteklemesi gerekmektedir. Bugün gelinen noktada ekonomik alanda sağlanan toparlanma, kulübümüz adına tarihsel bir eşiği ifade etmektedir. Bu yoldan sapmadan kesinlikle hem ekonomi hem de sportif tarafta sürdürülebilir bir planlamayla devam edilmelidir."

GEÇMİŞTEN KOPAMAYIZ

Trabzonspor'un tarihiyle, duruşuyla ve başarılarıyla çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Mehmet Yiğit Alp, "Kulübümüz, bu ülkenin futbol tarihine adaletin, inancın, direncin ve merkezin dışında inşa edilmiş bir futbol aklının adı olarak geçmiştir. Bugünü konuşurken geçmişten kopamayız. Çünkü bu kulüp değerleriyle ayakta durur. "Efsane" olarak anılan yapı da bu uzun ve zahmetli yürüyüşün doğal sonucudur" değerlendirmesini yaptı.

BİR SPOR KÜLTÜRÜMÜZ VAR

Bordo-mavili kulübün büyük bir spor kültürüne ve gücüne sahip olduğunu aktaran Mehmet Yiğit Alp, "Basketbol takımımızın yeniden ayağa kalkarak yazdığı güçlü hikaye, Kadın Futbol Takımımızın istikrarlı yürüyüşü, U19 takımımızın uluslararası ölçekte ortaya koyduğu başarılar ve altyapının diğer yaş gruplarında her geçen yıl daha planlı ve nitelikli bir yapıya kavuşması için çalışılması, bu bütüncül spor aklının somut göstergeleridir" dedi.

FATİH TEKKE EFSANEDİR

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin önemine vurgu yapan Yiğit, "Fatih Hoca, Trabzonspor'un DNA'sını bilen, kulübümüzün kültürünü sahaya yansıtma konusunda bu toprakların her zerresine aşık insanlarla aynı duyguyu yaşayan bir efsanedir. Fatih Hoca'nın Trabzonspor'un ekonomik gerçekliğini önceleyerek, gerçekleştirdiği bu meydan okuma herkes tarafından takdir edilmelidir" diye konuştu.

SEVDAMIZ İLE BİRLİKTE

Fenerbahçe ile yarın akşam oynanacak derbinin önemine değinen eski Asbaşkan Mehmet Alp Yiğit şu yorumu yaptı: "Trabzonspor için bu tür maçlar her zaman özel olmuştur. 40 bin taraftarımızla omuz omuza vererek takımımızı destekleyeceğiz. Sevgililer gününde insan sevdiğinin yanında olmaz da nerede olur. Biz de sevgililer gününde en sevdiklerimizle en sevdiğimizin yanında yer alacağız."

CAMİAYA SABIR ÇAĞRISI

Mehmet Alp Yiğit, Trabzonspor camiasına seslenerek, "Bugün bizlere düşen görev son derece nettir: Başkanlık makamına, teknik yapıya ve ortaya konan yol haritasına sağduyulu bir destek sunmaktır... Yıkmadan, doğru eleştirilerle yol göstermektir. Aklı selimde ve birliktelikteki ısrarımız uzun vadede Trabzonspor'umuzun başarısının yegane formülüdür" ifadelerini kullandı.