Trabzonspor Muhteşem üçlü

Muhteşem üçlü

Fırtına’nın durdurulamaz gol makineleri Onuachu, Muçi ve Augusto; sadece ezeli rakiplerinin yıldızlarını değil, Süper Lig’deki 13 takımını da geride bıraktı

12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Muhteşem üçlü

Süper Lig'de sezona Trabzonspor'un hücum hattı damga vurdu. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto'dan oluşan üçlü, attıkları gollerle takımın skor yükünü büyük ölçüde sırtladı. Üç oyuncu toplamda 33 gole ulaşarak ligde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Trabzonspor'un bu üç ismi, bireysel üretkenlikleriyle rakip takımların öne çıkan hücum oyuncularıyla yapılan kıyaslamalarda da üst sıralarda yer aldı.

13 TAKIMA BEDELLER

Trabzonspor'un hücum hattındaki bu üretkenlik, takım bazlı karşılaştırmalarda da öne çıkıyor. Onuachu, Muçi ve Augusto'nun toplam 33 golü, 13 Süper Lig ekibinin takım halinde attığı gol sayısını da geride bıraktı. Trabzonspor'un bu üçlüsü ligde ilk 4 içerisinde yer alan Göztepe'den (27) daha fazla olurken; Samsunspor, Gaziantep, Kocaeli, Alanya, Gençlerbirliği, Çaykur Rize, Konyaspor, Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Karagümrük'ün takım halinde attıkları sayılar geçildi.

RAKİPLERİNE FARK ATTILAR

Fenerbahçe'nin en çok gol atan üç ismi (Talisca 12, Asensio 9, En Nesyri 7 (ayrıldı) toplamda 28 golde kalarak Trabzonspor üçlüsünün 5 gol gerisinde kaldı. Galatasaray'ın yıldızları İcardi (10), Osimhen (9) ve Barış Alper Yılmaz'dan (6) oluşan üçlü toplam 25 golle, Fırtına'nın 8 gol arkasında yer alıyor. Beşiktaş'ın en skorer üç oyuncusu (Abraham 7 (ayrıldı), Cengiz 5, El Bilal 5) toplamda 17 gol atabildi. Trabzonspor'un üçlüsü, Beşiktaş'ın en iyi üçlüsünü adeta ikiye katladı!

