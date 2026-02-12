Karadeniz'de düello

Lig üçüncüsü Trabzonspor, cumartesi günü ikinci Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbide heyecan kasırgası esecek

TRABZON CEPHESİ

Süper Lig'de tüm gözler cumartesi oynanacak derbiye çevrildi. Cumartesi günü 45 puanlı lig üçüncüsü Trabzonspor, 49 puanla ikinci olan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Papara Park'ta büyük futbol şöleni yaşanacak. İstanbul takımları karşısında iyi sonuçlar alan Fırtına, 833 günlük derbi zaferi hasretini bitirmek istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

4

Fatih Tekke'nin dokunuşları ile çıkışa geçen Fırtına, 833 günlük derbi galibiyet hasretini bitirerek ezeli rakibi ile puan farkını dörtten bire indirmeyi planlıyor.

1

Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan Zubkov'un durumu belirsiz. Ukraynalı yıldız yetişmezse sağ kanatta oynayacak Augusto için özel mesai harcanıyor.

15

15 golle sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getiren Onuachu, derbide fileleri sarsarsa Sörloth'un 33 gollük rekorunu kıracak ve kulübün tarihine geçecek.

1

Bugüne kadar çalıştırdığı takımlarla Fenerbahçe'yi hiç yenemeyen Fatih Tekke galibiyet siftahı peşinde. Tekke için bu derbi çok özel anlamlar içeriyor.

33

Attıkları toplam 33 golle 13 Süper Lig takımını geride bırakan muhteşem üçlü Onuachu, Muçi ve Augusto, derbide Karadeniz devinin yine en büyük hücum silahları olacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Sarı Kanarya da kazanarak G.Saray'ı takibini sürdürmeyi planlıyor. Derbi, Fatih Tekke ile Tedesco'nun taktik savaşına sahne olacak. İki hoca da kağıdı kalemi eline aldı, imha planları hazırlamaya başladı. Hem Trabzon'da hem de Samandıra'da her saniye derbiye endekslendi. Kaptanlar toplantı üzerine toplantı yaparak beyin yıkıyor. Dev maç öncesi 2 takımın röntgenini çektik.

16

Sezonun flaş yıldızı Asensio, Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 16 gollük katkı yaptı. İspanyol orta saha 9 gol, 7 asistle adından söz ettirdi.

2

Sarı-lacivertli takımın kaptanı ve defansın sigortası Milan Skriniar, 2 maçlık cezasının ardından takıma geri dönüyor. Skriniar, dev derbide ilk 11'de olacak.

3

Tedesco, Süper Lig'de çıktığı 3 derbiyi kaybetmedi. İtalyan hoca, 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tedesco ilk derbisinde Trabzonspor'u 1-0 yenmişti.

12

Fenerbahçe'de ligde en skorer isim kaydettiği 12 golle Talisca oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco, kritik Trabzon virajında Anderson Talisca'yı forvette görevlendirecek.

4

Kanarya, ligde Trabzonspor'a karşı oynadığı son 4 maçı da kazandı. Fenerbahçe özellikle Trabzon'da oynadığı son 2 maçı 3-2'lik skorlarla galip tamamladı.