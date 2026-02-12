İstanbul'u seviyor!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi yaşadı. Ligde Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Fatih Tekke idaresinde İstanbul ekipleri ile bu sezon oynadığı maçlarda bir kez sahadan puansız ayrıldı. 833 gündür derbi kazanamayan Karadeniz devi, diğer İstanbul takımları karşısında ise son derece başarılı sonuçlar alıyor. Tekke ile İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 müsabakaya çıkan Fırtına, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

45 PUANI VAR VE 17'SİNİ İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI

Fırtına, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 17 puan yazdırırken; 7 puan yitirdi. Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 37.7'sini elde etti. Bordo mavililer, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 8 karşılaşmada 2.12 puan ortalaması tutturmayı başardı. Karadeniz devi, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı. Hedef cumartesi günü Fenerbahçe'yi mağlup ederek derbi hasretini bitirmek ve zirve yarışına iyice ortak olmak. Fatih Tekke ve teknik heyetin tüm planları galibiyet üzerine yapılıyor.

4 FARKLI TAKIMLA KARŞILAŞTI

Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye karşı Trabzonspor, Alanyaspor, İstanbulspor ve Erciyesspor'un başında lig ve kupa maçlarında sahaya çıktı. Oynanan 8 resmi karşılaşmada Tekke'nin takımları galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı lacivertli takım, Tekke'nin galip gelemediği tek rakip takım oldu.

SİFTAH YAPAMADI

Fatih Tekke, Süper Lig ve kupa maçları olmak üzere Galatasaray ile oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, Beşiktaş ile oynadığı 6 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Tekke, Fenerbahçe karşısında ise teknik adamlık kariyerinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

F.BAHÇE'Yİ YENEMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde resmi maçlarda henüz galibiyet alamadığı tek rakip olan Fenerbahçe karşısında bu kez şanssızlığını kırma hedefiyle çıkacak. Kritik mücadele hem ezeli rekabet hem de Tekke'nin teknik direktörlük karnesi açısından özel önem taşıyor.

TABLO HİÇ DEĞİŞMEDİ

Alanyaspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı iki lig maçına çıkan Fatih Tekke, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İstanbulspor döneminde ise lig ve kupada oynanan üç karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Erciyes döneminde de Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

TAKTİK SAVAŞ ÖN PLANDA

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki yüksek rekabetin gölgesinde oynanacak maçta, Tekke'nin özel bir oyun planıyla sahada olması bekleniyor. Tekke'nin hem istatistiksel dezavantajı kırmak hem de takımına kritik puan ya da puanlar kazandırmak için özel bir taktik planla sahada olması öngörülüyor.

İKİ DEPLASMAN, İKİ YENİLGİ

Tekke ile Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı iki Süper Lig maçından da puansız ayrıldı. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmaları 1-0 ve 4-1'lik skorlarla kazandı. Alanyaspor ve İstanbulspor döneminde de tablo değişmedi.